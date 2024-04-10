В Дмитрове возобновилось благоустройство Советской площади

Во время еженедельного осмотра территории глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный прошел от Советской площади и улицам Загорская, Кропоткинская, чтобы не только оценить фронт работ по предстоящей реконструкции этих улиц, но узнать мнение жителей — это очень важно для решения многих задач. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Конечно, стало лучше. Ребенок может спокойно бегать, и не боишься, что он запнется ножкой за выбитую старую брусчатку и упадет. Сейчас покрытие на площади ровное», — сказала гулявшая с сыном местная жительница.

В прошлом году здесь уложили противоскользящую плитку, обустроили прогулочные зоны, парковку, велодорожки, установили новое освещение, подготовили чаши для фонтанов.

«К началу летнего сезона запланировано запустить фонтаны, обустроить цветники внутри архитектурных форм, на каменные „треугольники“ положить деревянное покрытие, чтобы отдых здесь был удобным, комфортным. Также подрядчик построит павильоны, амфитеатр, продолжит работы по монтажу уличного освещения, видеонаблюдению и озеленению», — отметил Илья Поночевный.

В этом году стартует и благоустройство трех улиц: Загорская, Кропоткинская, Семенюка.

Оформление будет выполнено в одном стиле с Советской площадью. К единому стилю будут приведены и вывески на торговых объектах.

«На Загорской назрела необходимость замены покрытия пешеходных зон, бордюров. Ступени на спусках будут все одной высоты, пандусы — с удобными поручнями», — добавил глава муниципалитета.

На Кропоткинской и Семенюка обустроят пешеходные зоны, на Кропоткинской также установят и новую современную детскую площадку.

Благоустройство Советской площади проходит в рамках нацпроекта Президента РФ «Жилье и городская среда».

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