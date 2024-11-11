В Дмитрове стартовала выставка этнографических костюмов «Курский карагод»

При поддержке заместителя главы Дмитровского городского округа Ирины Костышиной в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась долгожданная выставка этнографических костюмов «Курский карагод». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Здесь выставлена одежда крестьян Курской губернии конца XIX начала XX вв. Экспонаты представлены из частной коллекции Эльмиры Ахмедовой, Натальи Гайдис, Елены Филипповой, Натальи Волковой, Павла Корбанкова и собрания нашего Музея.

Открыла выставку детская вокальная студия народной песни «Соловушка», руководитель Наталья Гайдис. Поздравили гостей с открытием заместитель генерального директора по научной работе Роман Сунгуров, почётный член Российской академии народного искусства, член Союза художников народного искуства, искусствовед Наталья Гайдис, лауреат премии «Национальное достояние России» Наталья Волкова.

На выставке нашли свое место полные комплексы женской одежды, мужские рубахи с поясами, а также ситцевые и шелковые платки XIX — начала XX вв российского производства, женские головные уборы, украшения из бисераи и многое другое. Благодаря этому материалу мы теперь можем видеть, что и по какому случаю носили женщины на Руси 100-150 лет назад.

Выставка «Курский карагод» продлится до 12 января 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

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