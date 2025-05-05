В Дмитрове стартовала «Вахта Памяти»

5 мая около стелы «Дмитров — город воинской славы» был дан старт «Вахте Памяти», посвященной 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для торжественного старта «Вахты Памяти» построились кадеты и ученики школ округа, депутаты совета депутатов округа, представители местного отделения партии «Единая Россия».

С наступающим 80-летием Великой Победы всех присутствующих поздравили Игорь Макаров, директор мебельной фабрики «Ладья» и председатель совета директоров Дмитровского муниципального округа, Татьяна Малинникова, начальник управления образования округа, а также Марина Шевченко, депутат Московской областной думы.

Татьяна Малинникова рассказала собравшимся, что «Вахта Памяти» проводится в школах ежегодно в канун 9 Мая, начиная с середины 60-х годов прошлого века.

Собравшиеся почтили память погибших в боях за Родину в Великой Отечественной войне минутой молчания, после чего возложили цветы к стеле.

В рамках «Вахты Памяти» в школах округа пройдут такие мероприятия, как «Стихи Победы», «Голос Победы», «Правнуки Победы». А 9 мая школьники станут участниками акции «С добрым утром, ветераны!» и примут участие в «Бессмертном полку» в онлайн-формате.

«Сейчас такие мероприятия особенно важны для подрастающего поколения, так как помогают привлекать даже младших школьников к работе по сохранению и увековечиванию памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.