сегодня в 16:01

В Дмитрове стартовала акция по сбору новогодних подарков для бойцов СВО

Участники волонтерской деятельности Дмитрова каждую неделю отправляют гуманитарную помощь на передовую и в госпитали участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общественная палата и ДРОО «Женсовет» дали старт ежегодной акции «Дари Добро» по сбору новогодних подарков для бойцов СВО. Пункт приема находится по адресу: г. Дмитров, улица Почтовая, дом 16. (Пн-Пт 9:00 -18:00), 8 (929) 943-17-38.

Также в Дмитрове сбор гуманитарной помощи осуществляется:

в центре объединения гражданских инициатив «Единые»:

г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д. 4 (Пн-Пт 9:00-18:00),

8 (495) 993-92-72;

в молодежных центрах: г. Дмитров, ул. Махалина, д. 40 — комплексный молодежный центр «Сфера» (Пн-Чт 10:00–17:00, Пт 10:00–16:00)

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.