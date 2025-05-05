В Дмитрове стартовал традиционный патриотический автомотопробег

В канун Дня Победы на Советской площади Дмитрова был дан старт 54-му автомотопробегу по местам боевой славы. Впервые он был проведен в 1968 году и с тех пор стал доброй традицией для дмитровчан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У Вечного огня перед началом пробега собрались местные жители, школьники и кадеты, ветераны труда, Вооруженных сил, члены Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки» и участники СВО.

«От имени главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина приветствую вас на этом традиционном автомотопробеге. Каждый километр, который мы преодолеем сегодня, — это напоминание о тысячах километров дорог войны, пройденных нашими предками от Москвы до Берлина. Мы чтим их подвиг, помним о стойкости всех, кто ковал Победу в тылу и на фронте. И сегодня мы верим в нынешних защитников Отечества, верим в наших бойцов, в их мужество и отвагу. Знаем — победа будет за нами!» — сказала заместитель главы Ирина Костышина.

После минуты молчания пришедшие на митинг возложили цветы к Вечному огню, отдав дань памяти павшим героям, и колонна, украшенная флагами, победной патриотической символикой, начала движение.

На братской могиле в Яхроме также состоялся митинг, после чего колонна прошла по маршруту: Деденево — Белый Раст — Дмитровка — Каменка — Семёновское — Рогачево — Горшково — Красная горка. Везде автомобилисты и мотоциклисты делали остановки у памятников и обелисков воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, возлагали цветы, чтили их память минутой молчания.

«Этот пробег — мост между поколениями. Путь проходит по дорогам войны, чтобы память о великом подвиге наших отцов и дедов жила вечно. Спасибо ветеранам, гордимся нашими героями — и прошлыми, и нынешними. Вместе мы непобедимы!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

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