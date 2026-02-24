В Дмитрове стартовал региональный этап чемпионата Профессионалы 2026

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Профессионалы 2026» открылся 24 февраля в Дмитровском техникуме в Подмосковье. Участники соревнуются по трем направлениям, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Дмитровском техникуме дали официальный старт региональному этапу чемпионата «Профессионалы 2026». Конкурс объединяет студентов, которые демонстрируют практические навыки и уровень подготовки по востребованным специальностям.

Соревнования проходят по трем компетенциям: «Спасательные работы», «Выпечка осетинских пирогов» и «Разработка мобильных игр». В направлении «Спасательные работы» участники выполняют задания по организации поисковых операций, оказанию первой помощи и проведению аварийно-спасательных работ.

В компетенции «Выпечка осетинских пирогов» конкурсанты показывают кулинарное мастерство, соблюдение рецептуры и качество приготовления традиционного блюда. В рамках направления «Разработка мобильных игр» участники создают прототипы мобильных приложений с использованием современных технологий.

Организаторы отмечают, что чемпионат помогает развивать профессиональные навыки, выявлять талантливых студентов и привлекать внимание работодателей к перспективным специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.