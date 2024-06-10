сегодня в 14:30

В Дмитрове сотрудники полиции провели профилактические беседы в детском саду

Сотрудники Госавтоинспекции и УМВД России по Дмитровском округу в рамках акции «Детям Подмосковья — безопасные дороги!» провели единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Полицейские рассказали малышам о безопасном поведении на дороге, правилах перехода проезжей части, повторили виды и назначение дорожных знаков, разъяснили, где можно кататься на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, напомнили о важности использования защитной экипировки и световозвращающих элементов.

Далее на базе местной школы был проведен танцевальный флешмоб для учащихся начальной школы. Мероприятие продолжилось конкурсом рисунков на асфальте на тему безопасности дорожного движения.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили детям воздушные шары и световозвращающие брелоки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД.



Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.