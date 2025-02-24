В Дмитрове работники «Мособлпожспаса» спасли рабочего, упавшего в техотсек

Накануне спасатели 270-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рабочего, упавшего в технический отсек на заводе. Инцидент произошел в поселке Некрасовском Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник пожарно-спасательной части Александр Белов рассказал, что по информации, поступившей в единую службу экстренных вызовов «Система-112», на Дмитровском заводе металлоконструкций один из работников 1978 года рождения по неизвестным причинам упал в 3-метровый бетонный проем в полу, не может двигаться и тяжело дышит.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы по выступам в бетонной стене спустились в технический отсек, закрепили мужчину на носилках, к которым присоединили жесткое крепление — спайдер. Затем работники завода с помощью подъемного крана аккуратно подняли носилки с пострадавшим наверх», — пояснил Александр Белов.

Он добавил, что мужчина, получивший при падении многочисленные травмы, был передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

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