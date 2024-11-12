В Дмитрове провели православную гостиную для семей участников СВО

В Успенском Кафедральном соборе в Дмитрове «Женское движение Единой России» провело православную гостиную для 50 членов семей участников СВО из разных городов Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Открытие мероприятия началось с молебна о здравии военнослужащих и панихиды о погибших воинах, которые провели Межъепархиальный ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской митрополии протоиерей Андрей Коробков, благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз.

По словам руководителя филиала Фонда «Защитники отечества» в Московской области Ольги Ермаковой, главной целью встреч является создание пространства, где семьи участников СВО могли бы почувствовать поддержку и понимание.

«Важнейшая задача мероприятия — объединить семьи, поддержать их в трудные времена и создать атмосферу, наполненную теплотой и заботой. Мы хотим, чтобы каждая семья чувствовала, что они не одни, что рядом есть люди, готовые их выслушать и поддержать», — подчеркнула Ольга Ермакова.

«Храм всегда был тем местом, где можно получить утешение и надежду. Мы вместе молимся за тех, кто отстаивает интересы нашей Родины на передовой, за их семьи, за скорейшую Победу», — отметила депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

После службы, за трапезой собравшиеся обсудили насущные проблемы, поговорили по душам, обменялись переживаниями и словами поддержки.

«Каждая семья, стоящая за защитниками нашего Отечества, переживает свои трудности и волнения. Наша задача — поддерживать этих людей, давать им возможность быть услышанными и почувствовать, что они не одни», — сказал депутат Мособлдумы Александр Орлов.

Инициатива проведения православных гостиных принадлежит региональному координатору партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченному по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой, а также Межъепархиальному ответственному Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерею Андрею Коробкову.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.