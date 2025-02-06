В Дмитрове прошла встреча  с коллективом Инженерной школы

Встреча с коллективом Инженерной школы города Дмитрова прошла в формате отчета о депутатской деятельности с обсуждением наказов, региональных программ, благоустройства города, помощи фронту, поддержки наших защитников и членов их семей, а также обменом мнениями по широкому кругу вопросов, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Депутат Мособлдумы Марина Шевченко отметила, что сейчас повестку дня продолжает определять специальная военная операция, и для нее с коллегами ключевые приоритеты работы остаются неизменными. Это поддержка участников СВО, их родных и близких, дальнейшее совершенствование законодательства в соответствии с запросами бойцов. Также парламентарий поблагодарила «бойцов невидимого фронта» — всех, кто принимает участие в сборе и отправке гуманитарной помощи, оказывает любую посильную помощь и вносит вклад в приближение долгожданной Победы.

Отчитываясь о выполнении наказов, депутат рассказала, что программа, с которой «Единая Россия» шла на парламентские выборы 2021 года, получила название народной не просто так — ее реализация рассчитана на миллионы граждан России.

«Многие наказы уже выполнены. Но возникают новые вопросы, которые волнуют жителей. Эти пожелания, конечно же, учитываются при разработке адресных проектов», — отметила Шевченко.

Она отметила, что значительные успехи также есть в сфере образования Дмитровского округа. Среди первоочередных наказов от жителей было строительство новой школы на 1100 мест в 5-м микрорайоне. 1 сентября 2024 года передовая образовательная организация с инженерным уклоном открыла свои двери для учащихся. Здесь созданы все условия для получения качественного образования, школьники уже создают свои уникальные технические проекты благодаря детскому технопарку «Кванториум». Кроме этого, на территории школы был открыт большой стадион по губернаторской программе, где заниматься спортом могут жители всех возрастов.

По словам депутата, полным ходом идет строительство пристройки к Внуковской школе, которая обеспечит 350 дополнительных мест и позволит ликвидировать вторую смену. Новый корпус станет центром современного образования — там разместятся учебные классы, спортивный и актовые залы, столовая с пищеблоком.

«Наряду с интеллектуальным развитием подрастающего поколения не менее важно физическое. В Дмитрове завершился капитальный ремонт бассейна „Бриз“, и стартует строительство ФОКа на улице Подъячева для спортшколы „Динамо-Дмитров“, что позволит увеличить количество занимающихся более чем на 1 тысячу человек», —сказала Шевченко.

Она подчеркнула, что благоустройство — это то, что больше всего волнует жителей.

«В 2024 году полностью преобразился сквер генерала Кузнецова в Яхроме. В этом году продолжат менять свой облик любимые места отдыха жителей — парк „Березовая роща“ и Советская площадь», — заключила Шевченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.