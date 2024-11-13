В Дмитрове прошел тренинг по самоценности для самозанятых

Самозанятые участники тренинга, прошедшего в Дмитровской торгово-промышленной палате, получили заряд позитива и мотивации, а также ценные знания о правильном позиционировании своих товаров и услуг на рынке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тренинг был организован психологом Еленой Синдяевой, руководителем компании «НейроЗебра» и членом Дмитровской торгово-промышленной палаты, а также бизнес-тренером Юлией Гусевой.

Во время тренинга участники работали над повышением самооценки и выявляли факторы, которые могут негативно влиять на успешность их бизнеса. Это позволило им лучше понять свои сильные стороны и определить области, требующие дополнительного развития.

Кроме того, участники получили практические рекомендации от экспертов по улучшению своего имиджа, разработке стратегии продвижения и повышению конкурентоспособности на рынке. Это поможет им стать более уверенными в себе и успешными в своей деятельности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.