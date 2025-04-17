В Дмитрове прошел первый в Подмосковье школьный хакатон по ИИ

16 апреля в Инженерной школе Дмитрова состоялось значимое событие для юных технологов региона — первый муниципальный хакатон по искусственному интеллекту, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 30 лучших учащихся 8-11 классов, отобранных по результатам олимпиады по ИИ.

Участники были распределены на 6 команд, каждая из которых работала над практическим кейсом по применению нейросетевых технологий. В течение нескольких часов школьники разрабатывали решения, после чего представили свои проекты экспертному жюри.

Победителем стала команда, предложившая наиболее перспективную разработку. В качестве награды ребята получили возможность посетить мастер-классы в Областном технологическом лицее имени В. И. Долгих.

«Сегодня мы видим, как наши школьники осваивают технологии будущего. Поддержка таких инициатив — важная часть развития научно-технического потенциала Дмитровского округа», — отметил глава муниципалитета Иван Курданин.

«Подобные мероприятия не только выявляют талантливых ребят, но и формируют среду для развития ИТ-направления в нашем муниципалитете», — добавил один из организаторов события.

Администрация Дмитровского округа планирует сделать хакатоны по искусственному интеллекту регулярными, расширяя их тематику и географию участников.

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