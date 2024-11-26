В Дмитрове продолжаются работы по возведению пристройки к Внуковской школе

В рамках реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа» проверить ход строительных работ по возведению пристройки на 350 мест к Внуковской школе приехал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа, член партии «Единая Россия» Иван Курданин, передает пресс-служба партии.

«Пристройка к школе — крайне важный и социально значимый объект для округа. Она поможет ликвидировать вторую смену во Внуковской школе. Все графики работ необходимо строго соблюдать», — отметил Иван Курданин.

На стройке работают 56 человек и 4 единицы техники, в том числе два башенных крана. Новую пристройку оснастят собственным пищеблоком, столовой, спортивным и актовым залами. С основным зданием школы ее будет соединять тёплый переход. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

«Сейчас у нас идут монолитные работы, чтобы выйти на нулевой цикл. Сразу после этого начнем возводить корпус здания. Оно должно быть готово до конца февраля, и можно будет начинать внутренние отделочные работы, прокладку внутренних сетей», — рассказал Виктор Гришин, главный инженер подрядной организации ООО СЗ «Формула ремонта».

Все работы запланировано завершить в августе 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.