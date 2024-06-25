В Дмитрове преподаватель стала победителем патриотической игры «Наша победа»

Торжественная церемония награждения состоялась в филиале Музея Победы, известном как «Музей Г.О.Р.А», который хранит в себе главные оружейные реликвии армии.

На церемонии присутствовали значимые личности, включая Александра Хинштейна, координатора федерального партийного проекта «Историческая память» и депутата Государственной думы РФ, а также Ольгу Занко, председателя центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» и депутата Государственной думы России. Их участие подчеркивает важность мероприятия и вклад Юлии Марченко в патриотическое воспитание молодежи.

«Наша победа» не просто игра, это образовательный проект, направленный на изучение истории и культурного наследия, а также на формирование уважения к ветеранам и героическому прошлому страны. Успех Юлии Марченко в этой игре свидетельствует о её высоком уровне знаний и преданности делу патриотического образования.

Это событие является примером того, как образовательные инициативы могут способствовать развитию гражданской позиции и патриотизма среди молодежи, а также подчеркивает роль педагогов в этом процессе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



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