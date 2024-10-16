В Дмитрове после капитального ремонта открылся главный корпус техникума

С приветственными словами к собравшимся обратились приглашенные почетные гости — заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев, генеральный директор Дмитровского мебельного комбината «Ладья», заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Дмитров Игорь Макаров, директор Дмитровского техникума Ирина Александровская.

Среди почетных гостей присутствовали опорные работодатели и добрые друзья техникума — начальник Медико-санитарной части № 9 ФМБА России Ирина Ларионова, заместитель начальника по организационно-методической работе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Игорь Калинин, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитровскому городскому округу Аксинья Королева, директора профессиональных образовательных организаций Московской области, ветераны техникума.

«Молодежь Дмитровского городского округа имеет уникальную возможность получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям в своем родном городе. И не просто прослушать лекции, а пройти обучение в одном из самых современных техникумов нашего региона. Дмитровский техникум не только готовит квалифицированные кадры, но и помогает своим студентам найти достойное место для практики и в будущем трудоустройства. Новый корпус техникума открывает еще больше возможностей для получения знаний и навыков, а также освоения актуальных специальностей», — прокомментировал открытие главного корпуса Дмитровского техникума глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

После торжественного разрезания ленточки гости посетили обновленные аудитории, мастерские и лаборатории, где студенты и преподаватели показали мастер-классы на совершенно новом оборудовании, которое приобретено в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.