В Дмитрове появилась новая детская площадка по губернаторской программе

В Дмитрове на улице Подъячева возле дома № 5 появилась новая губернаторская площадка. Это яркий и функциональный игровой комплекс с множеством элементов, предназначенных для детей разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также здесь установили скамейки, урны и камеры видеонаблюдения. В настоящее время специалисты проводят в порядок прилегающую к площадке территорию.

«По муниципальной программе в этом году уже установили 6 детских площадок: в Яхроме, деревнях Носково и Буденовец, селе Якоть. А в п. Новосиньково, кроме детской площадки, установили и физкультурно-оздоровительную. Ещё по 2 адресам установка площадок в работе: г. Дмитров, мкр. им. К. А. Аверьянова, д. 8 и д. Каменка, д. 15», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.