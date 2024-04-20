В Дмитрове отметили лучших работников округа

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный приветствовал всех собравшихся и поблагодарил за неоценимый вклад в развитие округа.

Руководитель муниципалитета наградил грамотами 18 жителей, чьи портреты украсят доску почета Дмитровского городского округа. Это машинисты, трактористы, инженеры, педагоги, медсестры и многие другие.

За активное участие в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в 2024 году, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу благодарственным письмом Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области наградили династию Фадеевых — Калининых — Заклинских — Грибковых. Они трудятся на Дмитровском заводе мостовых железобетонных конструкций.

Также жители округа получили грамоты губернатора Московской области, Московской областной Думы, промышленности и науки Московской области, почетные грамоты Московского областного объединения организаций профсоюзов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“», — уточнил Воробьев.