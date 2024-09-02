В Дмитрове отметили 870-летие со дня основания города

Жители Дмитрова отметили 870-летие со дня основания города. В рамках празднования прошли флешмоб-караоке, сбор гуманитарной помощи и лазерное шоу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В парковой зоне у музея-заповедника «Дмитровский кремль» каждый желающий мог попробовать свои силы в творчестве или боевом искусстве, а также принять участие в акции «Доброе дело».

На мастер-классах можно было нарисовать символ Дмитрова — веселую лягушку под руководством художников, расписать фарфоровое блюдце или создать куколку-оберег из свежесрезанной травы.

На спортивных площадках юные гости праздника строили из мягких модулей, играли в мини-футбол.

Клуб исторической реконструкции «Дмитровский полк» предложил детям попробовать себя в роли средневекового воина из русского княжеского войска. При помощи мягких софт-мечей и щитов ребята пытались поразить своего соперника.

Можно было подержать в руках и даже примерить на себя кольчужную рукавицу, бармицу-шлем с кольчужной защитой, меч и деревянный щит.

Также ребята из «Дмитровского полка» учили всех желающих стрелять из настоящего средневекового лука и провели мастер-класс по искусству оттиска на ткани.

«Мы показали, как при помощи печати, вырезанной из камня или дерева, на ткани делался узор, пока не были изобретены машины», — пояснил член клуба «Дмитровский полк» Антон Труханов.

Также все желающие в этот день могли научиться самостоятельно плести маскировочные сети и заливать окопные свечи.

«Сегодня мы вместе с дмитровчанами сделали 80 свечей из жестяных банок, картона и парафина, которые жители приносят», — рассказала волонтер Татьяна Денисова.

А в холле музейно-выставочного центра был развернут пункт по сбору гуманитарной помощи жителям Курской и Белгородской областей. Постельные принадлежности, матрацы, одеяла и подушки, одежда, обувь, средства гигиены, продукты питания — дмитровчане не остались равнодушными к беде соотечественников.

«Как же не помочь? Мы же один народ и должны держаться вместе! Купили канцелярию и принесли сюда, — сказала жительница Дмитрова Людмила.

Пенсионерка Ирина принесла из своих запасов новые полотенца и постельное белье для жителей Курска и Белгорода.

«Я с самого начала СВО стараюсь помочь нашим бойцам — отношу в „Единую Россию“ вещи, которые им обязательно пригодятся. А сейчас вот беда в Курске и Белгороде. Я считаю, что святой долг каждого из нас помочь их жителям. Поэтому сегодня принесла и для них предметы первой необходимости», — сказала жительница Дмитрова Анна.

Вечером празднование Дня города продолжилось на Советской площади. Впервые после ее реконструкции здесь прошло масштабное мероприятие. На главной сцене местные артисты провели флешмоб-караоке «Споем всем городом». А после диджеи BAUR, NEJTRINO и FEEL представили свои зажигательные миксы на отечественные популярные хиты. Все это дополнили мультимедиа, лазеры, водные, пиротехнические и дымовые спецэффекты.

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