В Дмитрове открыли новую детскую игровую площадку по губернаторской программе

С начала года в Дмитрове появилось 5 современных детских игровых и спортивных площадок. Яркие, безопасные и удобные комплексы очень радуют детвору. Работа продолжается: до конца года запланировано установить еще 14 таких комплексов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в микрорайоне имени А. Маркова у дома № 5 демонтировали старую площадку, которая служила детям более 10 лет. Она была установлена по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Здесь обустроили новое современное игровое пространство: уложили резиновое антитравматичное покрытие, установили качели, балансиры, горку и веревочно-канатные комплексы.

На праздничное открытие площадки приехал Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа. В это время там гуляли ученики Дмитровской школы № 9 из группы продленного дня.

Михаил Николаевич вместе с третьеклассниками Юлей Швановой и Димой Образцовым перерезал символическую ленточку перед входом на площадку. Он спросил у ребят, веселящихся на площадке, нравится ли им модернизированный комплекс. Дети дружно ответили, что очень довольны.

«Мне площадка нравится. Нам с друзьями тут весело и интересно!» — поделился один из школьников.

Какой же праздник без любимого мороженого! Михаил Николаевич объявил, что всех детей, присутствующих на площадке, ждет подарок от губернатора Андрея Воробьева — мороженое. Дети были рады лакомству, все без исключения благодарили за угощение и праздник.

«Ребята, вижу, что новая площадка ярче и удобнее, чем была раньше. Я рад, что она вам очень нравится. Но только пообещайте мне, что будете ее беречь, чтобы всем здесь было комфортно. Желаю, чтобы вы всегда были здоровы, интересно и с пользой проводили свободное время. Пользуйтесь, радуйтесь, растите, будьте самыми счастливыми!» — сказал врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.