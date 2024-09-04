В Дмитрове напомнили ПДД юным пешеходам

В рамках акции «Засветись!» госавтоинспекторы по Дмитровскому городскому округу провели профилактические беседы с жителями во дворах и вблизи пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы напомнили юным пешеходам о правилах безопасности на дороге вблизи образовательных организаций, о важности ношения световозвращающих элементов. Рассказали им о дорожных ловушках и о том, как их можно избежать. Напомнили правила перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу.

Родителям также напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле, порекомендовали изучить с ребенком безопасный маршрут «Дом — школа — дом» и не оставлять их без присмотра во время прогулки.

В завершение мероприятия полицейские раздали детям световозвращающие фликеры, а взрослым информационные памятки. Мероприятие было направлено на сокращение и предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.