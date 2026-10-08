В Дмитрове начали очищать Инженерный пруд

Механизированная очистка Инженерного пруда в Дмитрове началась 7 октября по муниципальной программе «Экология и окружающая среда». Работы планируют завершить к 30 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик уберет из Инженерного пруда мусор, водную и кустарниковую растительность, а также удалит иловые отложения.

Для очистки используют плавающий экскаватор. Он собирает мусор и водную растительность прямо с воды, доставляет их на берег и выгружает.

В 2026 году по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» запланирована механизированная очистка 16 прудов. Общая площадь работ составляет 51 165 кв. м — около 5,2 га.

«Жителям важно видеть водоемы чистыми и ухоженными. Инженерный пруд — одно из официальных мест для купания в округе. На нем начали очистку от мусора, ила и зарослей. Это необходимый уход, который помогает сохранить сам пруд и сделать его окрестности приятнее для прогулок», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Работы на Инженерном пруду планируют завершить к 30 октября.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.