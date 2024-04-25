В Дмитрове «Единая Россия» отправила гуманитарную помощь в зону проведения СВО

В местную общественную приемную партии «Единая Россия» пришел запрос от земляков с передовой на большое количество пиломатериалов.

Руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» Александра Нечай обратилась в компанию «Северный лес» за помощью в отработке запроса.

Руководитель компании «Северный лес» Сергей Романов откликнулся и предоставил 21 кубометр пиломатериалов.

«Наши земляки на СВО строят и укрепляют новые фортификационные сооружения. Для этих целей необходимо большое количество стройматериалов. Сегодня мы отправили нашим землякам в зону проведения специальной военной операции 21 кубометр пиломатериалов. Выражаю огромную благодарность Сергею Романову и компании „Северный лес“, за регулярную помощь нашим бойцам с пиломатериалами, а также компании ООО „ТЭК „Эксперт“ в лице руководителя Сергея Зерщикова и его команды за то, что доставка такого объема в зону СВО стала возможной», — сказала Александра Нечай.

Любой желающий может передать помощь для наших бойцов в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Дмитров, ул. Лиры Никольской, д. 4 по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.