В Дмитрове 30 сентября состоится открытие пешеходной зоны

В Дмитрове завершились основные работы по благоустройству пешеходной зоны в поселке Некрасовский. Территория сквера, где идет благоустройство, пролегает от микрорайона Трудовая, д. 30, до микрорайона Строителей д. 41. На территории благоустроили велосипедную дорожку. Здесь появились беседки, качели, скамейки, детские игровые и спортивные площадки. Также в планах было обустроить местный пруд, сделать освещение и видеонаблюдение, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

На данный момент на территории ведутся завершающие работы - устройство бортового камня, установка наружного освещения, инженерных сете и газона.

Пешеходная зона находится на земельном участке площадью 3,5 га, ранее переданном в безвозмездное пользование министерством имущественных отношений Московской области «Управлению капитального строительства» Дмитровского округа.

Благоустройство пешеходной зоны в Некрасовском поселке проводится в рамках проекта «Формирование комфортной среды». Техническое открытие объекта состоится завтра, 30 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.