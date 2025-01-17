В Дмитрове 21 января состоится прием предпринимателей

Сеть общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приемных осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы.

21 января 2025 года в формате «выездной администрации» состоится совместный прием предпринимателей и жителей руководителем общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александром Терентьевым и представителем ИФНС России по г. Дмитрову.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: 8 (985) 297-29-46. Встреча будет проходить с 18:00 до 19:00 по адресу: Дмитров, микрорайон В. Махалина, дом № 15 (помещение МОУ лицей 4).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.