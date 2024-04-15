В Дмитрове 18 апреля состоится прием предпринимателей

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Сеть общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приемных осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов, передает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы.

В четверг 18 апреля 2024 года бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александру Терентьеву.

На приеме будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: 8 (985) 297-29-46

Встреча будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Дмитров, улица Профессиональная, дом 1 а, 4 этаж, кабинет 415.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.