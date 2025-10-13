В ДК Лотошина прошел моноспектакль «Выхожу один я на дорогу»

В ДК Лотошина прошел моноспектакль «Выхожу один я на дорогу», работа посвящена Михаилу Юрьевичу Лермонтову, его короткой жизни и драматической судьбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спектакль основан на таких литературных произведениях, как «Письма и заметки поэта», отрывки из романа «Герой нашего времени», поэма «Демон», стихотворений «Валерик», «Дума», «Нет, я не Байрон», «Молитва», «Спеша на север из далека», «Не смейся над моей…», «Монолог», «Безумец я, вы правы…».

Прозвучат музыкальные композиции Рахманинова, Чайковского, Брамса, Шопена, Шуберта, Глинки, Хачатуряна, Варламова, Слонимского, Екимова, а также художественные работы и зарисовки Лермонтова, его современников и выдающихся художников.

Артист — актер Малого театра России, лауреат всероссийских конкурсов Владимир Алексеев. За фортепиано — лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель золотой и бронзовой медалей Юлия Белан.

Насладиться просмотром моноспектакля смогли учащиеся 7-11 классов школ муниципального округа Лотошино, кроме того мероприятие посетили первый заместитель главы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев и председатель Совета депутатов округа Алексей Куликов.

«Это не первое наше знакомство с творчеством актера Малого театра России Владимира Алексеева, в прошлом году коллектив уже приезжала в наш ДК. Впечатления остаются самые положительные, спасибо за прикосновение к творчеству Великих Поэтов», — сказал председатель Совета депутатов округа.

