В ДК «Юбилейный» состоялось закрытие XXII муниципальных Рождественских образовательных чтений

В праздничном мероприятии приняли участие благочинный 1-го Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий Якимов, клирики церковного округа, педагоги, депутаты, представители администрации округа и учащиеся образовательных учреждений.

Собравшиеся прослушал доклад «Северо-Западный фронт. Значение и место в Великой Победе над фашизмом» члена Союза журналистов России, Московского краеведческого общества и творческого объединения «Воскресенский краевед» Евгения Соловьева. Учитель начальных классов лицей им. Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Юлия Пирогова презентовала проект «От площади Советов до местной святыни: Иерусалимский храм в Воскресенске» (путеводитель с аудиогидом)», который стал победителем Московского областного конкурса школьных проектов имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Святое кольцо Подмосковья» от Коломенской епархии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.