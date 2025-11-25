В ДК «Апрелевка» имени Кузнецовой в Наро-Фоминске работает выставка Юрия Инякина

В наро-фоминском ДК «Апрелевка» имени О. Р. Кузнецовой открыта выставка фотографий Юрия Инякина. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Владимир Путин, Евгений Леонов, Жан-Поль Бельмондо, Владимир Жириновский: официальные лица в объективе фотокорреспондента Юрия Инякина — не официальны. Каждый кадр — это документ, способный рассказать больше, чем слова.

Юрий Инякин — член Союза журналистов СССР и России, лауреат премии Союза журналистов России. Более полувека он работал в центральной прессе. Летал над Чернобыльской АЭС в 1986 году, наблюдал за строительством БАМа, вместе с первыми лицами государства в разные годы присутствовал при исторических событиях.

Фотография Президента России с инаугурации в мае 2000 года — это воля случая и смелость фотокора. Юрий Инякин рассказывал, что набрался храбрости и выкрикнул: «Господин президент!» в момент, когда участники церемонии направились к выходу. Владимир Путин обернулся. Таким его и «поймал» объектив Инякина.

Увидеть фотографии из архива фотокорреспондента можно в поэтической гостиной Дворца культуры «Апрелевка» имени О. Р. Кузнецовой. Выставка продлится до 30 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.