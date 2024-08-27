В детском саду Волоколамска капитально отремонтировали крышу и пищеблок

Дошкольному учреждению более 40 лет. Он входит в образовательный комплекс Детгородковской школы. Его посещают порядка 80 ребятишек — это три группы.

Работы по ремонту кровли и пищеблока проводили, пока дети были на каникулах, так чтобы ребят встретить уже в обновленном помещении.

«Пригласили родителей воспитанников оценить сделанное, ведь в новом учебном году их детям предстоит проводить здесь много времени, получая новые знания», — сообщила временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.

