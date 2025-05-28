В детском саду Шаховской укладывают новый газон

В Шаховском округе в детском саду «Родничок» продолжаются работы по благоустройству детских площадок — на территории учреждения укладывают новый газон. Эта инициатива направлена на создание комфортной и безопасной среды для прогулок и игр детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зеленое покрытие на площадках позволит малышам проводить время на свежем воздухе с максимальным комфортом, обеспечивая мягкую и безопасную поверхность для активных игр. Родители и воспитатели отмечают, что новый газон станет отличным дополнением к уже существующей инфраструктуре детского сада, способствуя развитию у детей любви к природе и активному образу жизни.

Работы по укладке газона — часть масштабного плана по улучшению условий для воспитанников детских учреждений округа. Администрация округа уделяет большое внимание созданию благоприятной и эстетичной среды, где каждый ребенок сможет чувствовать себя комфортно и безопасно во время прогулок и игр.

Таким образом, в детском саду «Родничок» создаются условия для здорового и радостного детства — здесь дети смогут не только весело проводить время, но и развиваться в гармонии с природой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.