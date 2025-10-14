В детском саду Ленинского округа пройдет областной семинар по программе «Предшкола»

Детский сад № 3, входящий в состав образовательного центра «Лидер» Ленинского городского округа Московской области станет центром притяжения для полусотни педагогов из разных городов области. Они смогут на практике ознакомиться с организацией обучающего процесса и увидеть, как он реализуется в этом учреждении. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Развитие гибкого мышления — приоритетное направление в воспитании детей в нашем детском саду. Показательным примером является применение программы Паттерсон на занятиях по математике, где акцент делается не на механическое заучивание, а на глубокое понимание принципов. Детям предлагается самостоятельно, опираясь на опыт и логику, находить решения, а не получать их в готовом виде. Важно не просто научить ребенка считать, а развить его способность к работе с числами, логическому мышлению и классификации объектов. В этом нам помогает данная прогрессивная программа», — сказала воспитатель детского сада № 3 образовательного центра «Лидер» Ирина Болтенкова.

Образовательная деятельность в детском саду организована не только в группах, но и в специально оборудованных интерактивных зонах и современных игровых пространствах, расположенных в коридорах, а также в других локациях детсада.

«В нашем детском саду создан военно-патриотический музей. Тематические занятия и беседы играют важную роль в формировании личности. Мы знакомим детей с оружием и формой солдат прошлых лет, рассказываем о взаимовыручке и поддержке между бойцами, о значимости музыки в военное время и многом другом», — рассказала Анастасия Ерохина, старший воспитатель детского сада № 3 образовательного центра «Лидер».

В 2024 году детский сад № 3 образовательного центра «Лидер» вошел в десятку лучших дошкольных учреждений Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.