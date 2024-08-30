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В детской школе искусств № 1 Жуковского пройдет День открытых дверей

2 сентября в ЖДШИ № 1 по адресу: ул. Молодежная, д. 10, состоится День открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации горокруга Жуковский.

В 12:00 в концертном зале школы искусств состоится презентация школы и встреча с директором ЖДШИ № 1.

В 12:30 будет организована экскурсии по школе, встреча с преподавателями, знакомство с видами искусств и музыкальными инструментами. В это же время пройдут прослушивания детей, поступающих на обучение, и подача заявлений на прием в школу.

С 15:00 до 16:00 всех гостей Дня открытых дверей ждет концерт и торжественная линейка для первоклассников.

С 16:00 до 18:00 продолжатся прослушивания детей, поступающих на обучение, знакомство с преподавателями и подача заявлений на прием в школу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.