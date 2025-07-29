В детских садах Волоколамска установили новые веранды

Работа над улучшением инфраструктуры детских садов продолжается в Волоколамском округе. К 1 сентября в дошкольных учреждениях установят 18 новых веранд, которые позволят ребятам проводить больше времени на свежем воздухе, независимо от погоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Веранды уже готовы в детском саду № 13 на Березовой улице. Заведующая Людмила Сазонова отметила, что беседки отличаются ярким дизайном и соответствуют всем современным требованиям безопасности, что делает их идеальным местом для игр и творчества.

В Кашинском детском саду и МДОУ № 3 на Тихой улице тоже закончили монтаж веранд.

«Особое внимание мы уделили детскому саду № 5, где сейчас проходит капитальный ремонт. Это самое крупное дошкольное учреждение в нашем округе, поэтому сюда мы приготовили сразу 11 новых веранд. Все они будут установлены к открытию, которое мы с нетерпением ждем», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

С 4 августа в Волоколамском округе начнутся выезды в школы и детские сады для оценки готовности учреждений к новому учебному году. Комиссия осмотрит помещения и пищеблоки, проверит работу сигнализаций и других важных систем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

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