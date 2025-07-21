В детских садах Подмосковья откроются математические группы

С 1 сентября в дошкольных образовательных организациях Московской области стартует реализация математического направления в рамках проекта «Предшкола». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Нововведение рассчитано на детей 5–7 лет. Отбор воспитанников в математические группы будет проводиться по итогам входной диагностики в сентябре–октябре. В основе образовательной программы — пособие Людмилы Петерсон «РАЗ-ступенька, ДВА-ступенька», включающее два этапа: для старшей группы (5–6 лет) и подготовительной (6–7 лет). В течение учебного года запланированы три этапа оценки знаний: начальная диагностика осенью, промежуточная — в декабре и финальная — в апреле.

Математическое направление реализуется как через вариативную часть основной образовательной программы, так и в формате дополнительного образования. Программу обеспечат методическими рекомендациями. Будет проводиться регулярный мониторинг результатов.

По итогам последней диагностики 2024/25 учебного года участие в проекте приняли более 84 тысяч детей. Средний балл по общему модулю (максимум — 50 баллов) составил 41,7.

По математическому модулю общий средний показатель в Московской области — 23,8 балла.

В ведомстве подчеркнули, что новые группы дадут детям качественную подготовку перед началом обучения в школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.

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