В детсаду подмосковного ЖК «Аникеевский» завершают устройство кровли

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ЖК «Аникеевский» строят в Подмосковье. Девелопер реализует проект в городском округе Красногорск. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — сейчас ведутся работы по строительству детского сада для 315 малышей, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В корпусе 12.2 и 13 ведутся подготовительные работы, устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, а также фундаментной плиты.

В корпусе 20/1 завершаются устройство гидроизоляции, кладочные работы, монтаж светопрозрачных конструкций. Строители приступили к устройству фасадов.

В корпусе 20/2 выполнены работы по монтажу монолитных сборных железобетонных конструкций, устройству доборных элементов. Завершается каменная кладка. Выполняются работы по монтажу кровли и светопрозрачных конструкций.

В корпусе 21 ведется устройство кровли и фасадов, а также кладочные работы, остекление, внутренние отделочные работы МОП и технических помещений, устройство инженерных сетей и сетей связи, систем автоматики и диспетчеризации, противопожарной защиты. Идет монтаж вертикального транспорта.

В корпусе 22 завершены монолитные работы, также завершается монтаж кровли, светопрозрачных конструкций и дверей. Выполняются устройство фасадов, отделочные работы, монтаж систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, сетей связи, систем автоматики и диспетчеризации. Ведется монтаж лифтов.

В детском саду выполнено устройство монолитных сборных железобетонных конструкций. Завершаются кладочные работы и устройство кровли. Продолжается внутренняя отделка МОП и технических помещений.

ЖК «Аникеевский» возводится в городском округе Красногорск, между Новорижским и Волоколамским шоссе. Первая очередь жилого комплекса предполагает строительство жилых домов высотой 4-6 этажей, с зелеными благоустроенными дворами, закрытыми от машин.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.