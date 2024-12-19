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В детсаду Лосино-Петровского прошла встреча с родителями по вопросу питания

17 декабря, в рамках проекта «Родительский контроль», совместно с заместителем Главы городского округа Лосино-Петровский Тропанец В.В., провели встречу с родителями в детском саду «Ивушка» кор. 7 по вопросу организации и качества питания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организация полноценного, сбалансированного питания детей — одно из важных направлений деятельности дошкольного учреждения. Контроль за правильной организацией питания детей в дошкольных учреждениях должен осуществляться на всех этапах, начиная от руководителя учреждения до представителей родительской общественности.

Продегустировали обед: гороховый суп с гренками, рыбную котлету с картофельным пюре, салат из квашенной капусты и компот. Обсудили интересующие вопросы по организации горячего питания детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.