В детдомы ЛДНР передадут мячи с автографами футболистов «Зенита»

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Ребятам из детских домов Луганской и Донецкой народных республик подарят футбольные мячи, на которых расписались игроки «Зенита». Очередной груз гуманитарной помощи из Санкт-Петербурга отправят в новые регионы страны 7 июня, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В рамках поставки также передадут оборудование военным из Петербурга, которые участвуют в спецоперации на Украине. В частности, груз направят бойцам добровольческого батальона «Эспаньола».

«Для детей футбольный клуб „Зенит“ передал 20 мячей, подписанных игроками, форму команды. А также другие необходимые вещи», — заявил президент фонда помощи ветеранам спорта и силовых структур «Возрождение» Вячеслав Громов.

В сумме петербургские волонтеры повезут 22 тонны гуманитарного груза. Российским военным, по словам Громова, передадут дроны, лекарства, бронежилеты и глушители.