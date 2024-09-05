В десятках тысяч квартир Москвы и области появился гигабитный интернет

Свыше 120 тыс. жителей Москвы и Подмосковья получили домашний интернет с современной технологией GPON. Она позволяет выходить в сеть сразу с нескольких устройств со скоростью до 1 Гбит/с, сообщила пресс-служба МегаФона.

Благодаря технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) абоненты при помощи только одного протянутого в квартиру оптического кабеля получают сразу и цифровое телевидение с 200 каналами, и домашний интернет. Телевидение при этом доступно без потерь в качестве звука и изображения даже при одновременном использовании нескольких телевизоров.

В московском регионе гигабитный интернет доступен во многих жилых комплексах, в том числе ЖК «СелигерСити», ЖК «Фили Сити» и ЖК «D1». На Московскую область приходится порядка 40% подключений. Внедрение GPON-технологии позволяет абонентам использовать высокоскоростной интернет без помех — играть в онлайн-игры и вести стримы без задержек, смотреть телеканалы и фильмы в высоком качестве, удаленно учиться и работать.

По словам директора МегаФона по развитию в Московском регионе Михаила Прахова, компания наблюдает за постоянным ростом трафика домашнего и мобильного интернета в столице и области. Так, с начала текущего года к фиксированной связи было подключено втрое больше квартир, чем в 2023 году.

«Увеличивается и число жителей региона, которые все чаще одновременно используют в своих домах множество разных девайсов: от Smart TV и ноутбуков до колонок и устройств для умного дома. Мы продолжаем работать над расширением сети фиксированной связи, используя надежную технологию GPON, чтобы абоненты могли наслаждаться высокими скоростями и стабильным соединением», — пояснил Прахов.