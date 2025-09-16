В деревне Воскресенска приступили к реконструкции центральной площади

В городском округе Воскресенск особое внимание уделяется состоянию общественных пространств. Так, в этом году в деревне Ратчино благоустроят центральную площадь возле Дома культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас сотрудники подрядной организации приступили к демонтажу асфальтового покрытия и подготовке инфраструктуры для элементов освещения. Совсем скоро здесь появится сеть уютных пешеходных дорожек с удобными скамейками для отдыха, будут проведены работы по озеленению, установлены камеры видеонаблюдения, урны для мусора и отремонтирован центральный монумент. Благоустроенная площадь станет долгожданным местом притяжения не только для жителей деревни Ратчино, но и для всех жителей округа, в том числе его гостей.

Благоустройство площади проходит по итогам Всероссийского голосования жителей по выбору общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.