В деревне Труфаново Каширы отремонтировали плотину по просьбам жителей

Жители деревни Труфаново в Кашире в начале лета обратились к депутату Госдумы РФ Александру Когану с просьбой отремонтировать плотину, которая соединяет ул. Овражную с деревней. Они также попросили отсыпать участок дороги через эту плотину. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков совместно с директором МБУ «Благоустройство» Эдуардом Гречишкиным встретился с жителями деревни и проверил ход работ.

«По просьбе жителей деревни Труфаново при содействии Александра Борисовича Когана отремонтировали плотину, расширив проезжую часть и отсыпав ее крошкой. Отсыпем также этим материалом и участок автодороги в деревне», — отметил Юрий Алексеевич.

Староста деревни Оксана Ермохина прокомментировала данные работы.

«Жители деревни очень давно ждут ремонта данной плотины, так как каждую весну ее подтопляло и жителям приходилось объезжать ее по самонакатонной дороге в объезд деревни. При содействии Александра Борисовича нашу плотину отремонтировали: заменили трубу и подсыпали. Как отметили сотрудники администрации, еще запланированы работы по подсыпке участка дороги к плотине. После завершения работ можно будет пешком пройти и на машине проехать», — отметила Ермохина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.