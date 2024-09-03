В деревне Сухарево по нацпроекту строят большую школу на 1100 мест

Образовательное учреждение возводят в рамках реализации национального проекта «Образование» за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Застройщиком выступает Управление капитального строительство Администрации округа.



В ходе проверки инспекторы ведомства зафиксировали 45% строительной готовности. Строители выполняют отделку помещений, устраивают кровлю и фасады. Полностью завершить строительные работы планируют в четвертом квартале 2024 года.



Общая площадь школы составит порядка 18 тыс. квадратных метров. Для 1100 учеников здесь обустроят спортивный и актовый залы, пищеблок со столовой, учебные кабинеты и библиотеку с медиатекой, а также административные помещения.



Территорию школы озеленят и комплексно благоустроят — во дворе появятся игровые площадки, места для отдыха и спортивная зона.



С открытием сухаревской школы значительно снизится нагрузка на существующие образовательные учреждения близлежащих населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.



