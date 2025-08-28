В деревне Шустиково Наро-Фоминского округа завершили работы по очистке пруда

Работы по очистке пруда в деревне Шустиково Наро-Фоминского округа завершены. Жители проголосовали за этот водоем на портале «Добродел», благодаря чему он вошел в программу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рабочие собрали и вывезли более 100 куб. м мусора — спилили сухостой, убрали бутылки, бумагу и очистили водную гладь от тины. Результат проверили замглавы округа Андрей Ковалько вместе с экологами и жителями.

«Подрядчик отметил, что бытового мусора здесь значительно меньше, чем растительного. Такое бережное отношение к природе со стороны жителей мотивирует нас активнее работать в этом направлении», — поделился Андрей Ковалько.

Это уже седьмой по счету пруд в Наро-Фоминском округе, который привели в порядок с 2022 года. Ранее были очищены водоемы в Наро-Фоминске, Апрелевке, Новой Ольховке, Тимонино и Каменском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.