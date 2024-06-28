В деревне Шилово Рузского округа установят новое освещение

В деревне Шилово Рузского г. о. в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На улично-дорожной сети будут уставлены 21 светильник и 21 опора для них. Протяженность системы наружного освещения составит 800 метров.

«В рамках инициированного губернатором проекта «Светлый город» мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается много сделать — нам необходимо осветить порядка 2 900 км дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения. Согласно плану, на этот год новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

В ведомстве напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.