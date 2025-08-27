В деревне Новое Орехово-Зуевского округа благоустроили улицу Гвардейскую

сегодня в 13:29

На улице Гвардейской в деревне Новое Орехово-Зуевского городского округа провели масштабные работы по благоустройству. В общей сложности уложили более 1 500 кв. м асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Теперь здесь появились парковочные места на площади 350 кв. м, отремонтировали 143 кв. м тротуаров, обустроили проезды к домам. А также во дворах установили удобные лавочки и урны», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Также работы по благоустройству дворовых территорий продолжаются в деревне Давыдово. Во дворе около домов № 17а и 17б на улице 2-й Микрорайон уже обустроили новые тротуары, установили лавочки, урны, расширили парковку.

Преображается и двор на улице Заводской, где снимают старый асфальт, расширяют парковочные карманы, прокладывают новые тротуары и монтируют дополнительное освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.