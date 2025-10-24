В деревне Мытищ завершили очистку пруда

В августе текущего года началась масштабная работа по очистке пожарного пруда в деревне Высоково Мытищ. Работы были успешно завершены, и теперь водоем представляет собой ухоженное пространство, которое гармонично вписывается в сельскую среду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пруд не только выполняет свою основную функцию — служит объектом пожарной безопасности, но и стал важной частью сельской среды, придавая ей опрятный и ухоженный вид.

Директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Алексей Королев выразил благодарность жителям деревни, старосте и депутатам за поддержку. Он также сообщил, что на следующий год планируется реализация масштабной программы по очистке как пожарных, так и естественных водоемов. Администрация округа намерена ежегодно увеличивать количество водоемов, которые будут приведены в порядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.