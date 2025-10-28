В деревне Маришкино Воскресенска проводят работы по уборке неликвидной древесины

В городском округе Воскресенск сотрудники ГАУ МО «Мособллес» регулярно проводят работы, направленные на защиту леса. Так, в деревне Маришкино будет очищено 32,8 га леса от неликвидной древесины — сухостоя, бурелома и порубочных остатков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы продолжаем санитарно-оздоровительные мероприятия, а именно уборку неликвидной древесины. Это вся ветровальная, буреломная древесина, пораженная гнилью, болезнями. После уборки все собираем и укладываем в поленницы для дальнейшего перегнивания», — рассказала старший участковый лесничий Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Екатерина Суворкина.

Данные работы направлены на улучшение санитарного состояния лесов, что является важной мерой по предупреждению распространения вредителей и снижению риска возникновения лесных пожаров. Уборка захламленности способствует оздоровлению экосистемы и создает благоприятные условия для роста молодого леса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.