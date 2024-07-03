В деревне Лидино Рузского округа состоятся народные гуляния 6 июля
Фото - © Централизованная клубная система Рузского городского округа
6 июля в деревне Лидино Рузского городского округа пройдут народные гуляния «Россия начинается с деревни…», посвященные дню деревни. Жителей ждет насыщенная праздничная программа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
С 17:00 начнутся развлечения для юных жителей: детская анимация, батуты, машинки, катания на лошадях, тир, аквагрим, песочная анимация.
В 18:00 состоится торжественная часть, далее пройдет праздничный концерт с участием казачьего ансамбля «Поляне» из Москвы, шоу-группы «БитБомбит» из Тучковского центра культуры и искусств, а также профессиональных и самодеятельных артистов Рузского округа.
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