В деревне Лидино Рузского округа состоятся народные гуляния 6 июля

С 17:00 начнутся развлечения для юных жителей: детская анимация, батуты, машинки, катания на лошадях, тир, аквагрим, песочная анимация.

В 18:00 состоится торжественная часть, далее пройдет праздничный концерт с участием казачьего ансамбля «Поляне» из Москвы, шоу-группы «БитБомбит» из Тучковского центра культуры и искусств, а также профессиональных и самодеятельных артистов Рузского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.