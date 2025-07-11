В деревне Ховрино Мытищ продолжают борьбу с незаконными водосбросами

Сотрудники администрации городского округа Мытищи провели выездное оперативное совещание в деревне Ховрино. Встреча прошла при участии местных жителей, обратившихся с жалобами по вопросу регулярного слива отходов жизнедеятельности в общую ливневую систему. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметили специалисты управления экологии администрации округа эта проблема характерна не только для жителей Ховрино. Она существует практически в каждом населенном пункте.

На территории городского округа Мытищи сотрудниками управления экологии на постоянной основе ведется работа по выявлению и ликвидации несанкционированных водовыпусков как в водные объекты, так и в окружающую среду. Это системная работа, направленная на защиту водных ресурсов и сохранение экологического благополучия территории.

На помощь приходят и современные технологии. Незаконные врезки в трубы ливневой канализации можно отследить при помощи специального видеоустройства, которое способно фиксировать все нарушения внутри коллектора. Эти технологии и были применены в Ховрино.

«Мы на постоянной основе проводим обследования, используем дренажные карты, анализируем состояние ливневых канализаций и точек сброса, — рассказал ведущий инженер управления экологии администрации городского округа Мытищи Антон Скворцов. — При выявлении нарушений материалы направляются в надзорные органы для принятия мер. Ежегодно мы ликвидируем более сотни незаконных сбросов на территории округа — это реальный результат системной и слаженной работы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.