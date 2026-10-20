В деревне Горетово прошла выездная администрация

В деревне Горетово Можайского муниципального округа 15 октября состоялась выездная администрация — встреча с жителями в формате прямого диалога. В ней приняли участие специалисты профильных отделов администрации и представители различных ведомств и организаций, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Большинство вопросов собравшихся касались жилищной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Также прямо на месте можно было получить консультацию нотариуса. Встреча собрала несколько десятков горетовцев и жителей соседних населенных пунктов.

Староста деревни Милятино, руководитель первичного отделения Ассоциации старост Московской области по Можайскому округу, местный житель Сергей Гриднев отметил, что подобные встречи особенно важны для отдаленных территорий.

«Такие встречи очень полезны для жителей, особенно отдаленных населенных пунктов: им не нужно ехать в Можайск — можно получить консультацию и разъяснение по своему вопросу прямо на месте. Я лично приглашал всех жителей нашей и соседних деревень на эту выездную администрацию», — сказал он.

Многие из приехавших рассказали, что получили полное представление о путях решения своих вопросов. О дальнейших встречах в таком формате будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.