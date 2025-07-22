В деревне Фроловское Клина начали очистку пруда по губернаторской программе

Пруд в деревне Фроловское округа Клин вошел на 2025 год в губернаторскую программу «100 прудов и озер». Водоемы для очистки должны быть русловыми и не менее 4 га площадью. Их выбирают с учетом мнения жителей, путем голосования на портале «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начиная с 16 июля 2025 года специальная техника работает и во Фроловском. В настоящее время очистка ведется двумя земснарядами.

«В программу по расчистке входят такие мероприятия, как очистка водной глади от водной растительности, очистка воздушной водной растительности — это камыш, рогоз. Это уборка и утилизация строительного и бытового мусора. А также утилизация аварийных деревьев с акватории водного объекта», — прокомментировала начало работ замглавы округа Клин Наталья Писаревская.

Окончание работ запланировано на конец августа текущего года.

В 2025 году программа охватит 20 русловых водоемов общей площадью 302 гектара. Именно их выбрали жители Подмосковья в ходе голосования на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.